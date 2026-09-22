La Casa Bianca lancia la ‘Trump Tv’, trasmissioni 24 ore su 24

Nuovo capitolo nello scontro tra il presidente Usa Donald Trump e i media. Nasce la Trump Tv. L’annuncio sui social della Casa Bianca. La tv, si legge in un post, “è in streaming” con trasmissioni “24 ore su 24, aggiornata in tempo reale, con i migliori momenti passati, annunci e le ultime novità dell’amministrazione”. Il lancio della nuova tv arriva proprio nel bel mezzo delle roventi polemiche seguite alla decisione dello stesso Trump di vietare l’accesso alla Casa Bianca a Cnn, Politico e MsNow. Le tre testate hanno fatto causa e ieri tutti i network televisivi hanno annunciato la decisione di sospendere la copertura delle attività del presidente, che veniva fatta in pool anche con alcune delle testate escluse. “A partire da oggi, il pool televisivo non coprirà gli eventi designati per la copertura condivisa del Presidente”, ha scritto Bryan Boughton, capo della redazione di Fox News a Washington, in una nota indirizzata ai membri del pool televisivo e ottenuta dal New York Times. Boughton è il presidente pro tempore del consorzio del pool televisivo, la cui presidenza ruota tra le emittenti su base trimestrale.