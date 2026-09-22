Il principe Harry ai WellChild Awards 2026 a Londra – Le foto

Il principe Harry ha partecipato lunedì sera ai WellChild Awards 2026 a Londra. Il Duca del Sussex era presente per consegnare il premio Inspirational Child, destinato ai bambini di età compresa tra 4 e 6 anni, a Margot Jones-Billington. Il principe ha posato per le foto con Margot, sua madre e la sorella minore. Harry si è commosso quando, in un discorso alla folla, ha reso omaggio ai genitori dei bambini gravemente malati.