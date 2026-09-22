Assemblea Onu, oggi l’intervento di Trump – La diretta

Oggi, 22 settembre, a New York si tiene l’Assemblea dell’Onu. Attesa per l’intervento del presidente Usa, Donald Trump, e anche per i diversi bilaterali in programma a margine dell’evento. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha già incontrato Trump e i due hanno discusso di Ucraina e Iran che sono i temi al centro anche dell’Assemblea delle Nazioni Unite. Sul fronte della guerra in Ucraina, è in programma per le 13.15 ora locale, le 19.15 in Italia, l’incontro tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo l’agenda diffusa dalla Casa Bianca, l’intervento di Trump all’assemblea è previsto alle 9.55 ora locale, le 15.55 in Italia.
Punti chiave
- G7 Esteri: "Houthi cessino immediatamente gli attacchi"
- Cina: no a sanzioni Usa a compagnie aeree Teheran, sono illegali
- Mosca, incontro Lavrov-Rubio atteso domani a New York
- Pezeshkian: "All'Onu difenderemo le nostre posizioni"
- Zelensky, a New York incontri con Trump e leader europei
- Zelensky vede Macron, discusso di sicurezza e pacchetto aiuti inverno
La situazione nello Yemen rappresenta “una minaccia inaccettabile per la stabilità e la sicurezza regionali, per la sicurezza energetica globale, nonché per i diritti e le libertà di navigazione e per la sicurezza marittima nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab el-Mandeb”. Lo si legge in un comunicato dei ministri degli Esteri del G7 diffuso a margine dell’Assemblea generale dell’ONU. “Condanniamo con la massima fermezza – si legge ancora nel comunicato – i continui e inaccettabili attacchi condotti dagli Houthi nello Yemen e contro il Regno dell’Arabia Saudita, compresi quelli che colpiscono civili e infrastrutture civili, aggravando le sofferenze umanitarie. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al legittimo governo dello Yemen e al Regno dell’Arabia Saudita. Esortiamo gli Houthi a cessare immediatamente ogni azione militare, ogni minaccia e ogni attacco contro il naviglio civile, e a tornare al processo politico in buona fede. Invitiamo l’Iran a porre fine all’armamento e al sostegno agli Houthi, in violazione delle risoluzioni 1747, 2140 e 2216 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Le loro azioni deplorevoli costituiscono una pericolosa dinamica di escalation che rischia di esacerbare ulteriormente il conflitto, minare il commercio internazionale e creare instabilità economica globale. Ribadiamo in particolare la necessità vitale di garantire la sicurezza marittima permanente, nonché i diritti e le libertà di navigazione a livello mondiale, al fine di prevenire interruzioni durature delle catene di approvvigionamento globali – specialmente per quanto riguarda i flussi di energia, fertilizzanti e generi alimentari – che sarebbero estremamente dannose per le economie e le popolazioni vulnerabili della regione e oltre”.
“In prospettiva”, conclude il comunicato, “continueremo a sostenere il governo legittimo dello Yemen e ribadiamo il nostro forte impegno a favore dell’unità, della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dello Yemen”. “Ribadiamo il nostro sostegno all’Inviato speciale delle Nazioni Unite, Hans Grundberg, nei suoi sforzi volti a conseguire una soluzione politica negoziata, inclusiva, guidata e gestita dagli yemeniti”, si legge.
La Cina “si è sempre opposta alle sanzioni unilaterali illegali che non hanno alcun fondamento nel diritto internazionale e non sono autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”. Lo ha affermato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ripreso dai media di Pechino, in risposta a una domanda sulle dichiarazioni del segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, secondo cui le compagnie aeree iraniane avrebbero incontrato difficoltà a operare a livello globale a causa delle sanzioni statunitensi, e sulla possibilità che Pechino continuasse ad accogliere i voli iraniani.
L’incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio è previsto per domani, 23 settembre a New York. Lo ha dichiarato in un’intervista alla Tass Kirill Loginov, direttore del Dipartimento per le organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo, alla vigilia della partecipazione della delegazione russa, guidata da Lavrov, ai lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Per quanto mi è noto, l’incontro di Lavrov con Rubio è previsto per il 23 settembre”, ha dichiarato. Riguardo alla possibilità di incontri bilaterali di Lavrov a margine dell’assemblea, Loginov ha riferito che, “qualora pervenissero richieste in tal senso”, anche da parte di rappresentanti dei Paesi occidentali, la parte russa “le esaminerà tenendo conto del programma della permanenza del ministro a New York. Non abbiamo mai rifiutato gli incontri”, ha spiegato.
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è partito per New York, dove prenderà parte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e “difendere le posizioni della Repubblica islamica”, riferiscono i media statali di Teheran. Prima della partenza, Pezeshkian ha dichiarato che solleverà “le rimostranze del popolo iraniano, i crimini che sono stati commessi e la sfiducia che si è venuta a creare”. “Ci siamo seduti più volte al tavolo dei negoziati e abbiamo firmato degli accordi, ma purtroppo il mondo intero ha visto come gli impegni non siano stati rispettati e gli accordi scritti siano stati violati”, ha affermato.
“Insieme alla First Lady Olena Zelenska e al team diplomatico, siamo arrivati a New York per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Sono previsti circa 20 incontri, tra cui con il presidente degli Stati Uniti, i leader europei, i senatori statunitensi e i membri della Camera dei Rappresentanti, i vertici delle organizzazioni internazionali, le principali aziende americane e i think tank. È inoltre pronto per essere firmato un nuovo accordo sui droni”. Lo ha annunciato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Naturalmente, la priorità numero uno dell’Ucraina è avvicinare la pace e proteggere la vita della nostra popolazione”, ha spiegato. “Esistono proposte concrete in materia di sicurezza e misure di de-escalation che potrebbero contribuire ad avvicinare la fine della guerra. Stiamo lavorando per rafforzare la difesa aerea e garantire finanziamenti sufficienti per l’Ucraina”, ha aggiunto.
Con Emmanuel Macron “abbiamo parlato principalmente di sicurezza e del pacchetto di sostegno invernale per l’Ucraina. Siamo inoltre pronti a garantire ulteriori sistemi di difesa aerea Samp/T e missili per l’Ucraina, utilizzando le risorse finanziarie disponibili attraverso il prestito dell’Ue”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendo dell’incontro avuto con l’omologo francese a New York, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. “Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre questi sistemi di difesa aerea e i relativi missili in Ucraina, nonché sul programma congiunto Freyja per la difesa contro i missili balistici insieme ai nostri partner. Ci aspettiamo di vedere i primi risultati quest’anno”, ha spiegato su X. “Stiamo facendo tutto il possibile per rafforzare la protezione della nostra popolazione”, ha aggiunto.