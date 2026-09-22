Assemblea Onu, oggi l’intervento di Trump – La diretta

Oggi, 22 settembre, a New York si tiene l’Assemblea dell’Onu. Attesa per l’intervento del presidente Usa, Donald Trump, e anche per i diversi bilaterali in programma a margine dell’evento. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha già incontrato Trump e i due hanno discusso di Ucraina e Iran che sono i temi al centro anche dell’Assemblea delle Nazioni Unite. Sul fronte della guerra in Ucraina, è in programma per le 13.15 ora locale, le 19.15 in Italia, l’incontro tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo l’agenda diffusa dalla Casa Bianca, l’intervento di Trump all’assemblea è previsto alle 9.55 ora locale, le 15.55 in Italia.