Alleanza per l’Artico – Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia firmano un accordo strategico sulla sicurezza all’ONU

Accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per rafforzare la sicurezza nell’Artico e nell’Atlantico settentrionale. Il presidente Usa Donald Trump ha firmato l’accordo martedì durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. L’accordo riconosce la sovranità della Groenlandia e mira a rafforzare la sicurezza di tutte le parti coinvolte. La presenza militare statunitense in Groenlandia è diminuita in modo significativo dal 1945 e attualmente conta circa 200 soldati presso la base spaziale di Pituffik.