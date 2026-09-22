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martedì 22 settembre 2026

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Alleanza per l’Artico – Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia firmano un accordo strategico sulla sicurezza all’ONU

Alleanza per l’Artico – Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia firmano un accordo strategico sulla sicurezza all’ONU
La prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia di firma di un accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia presso la sede delle Nazioni Unite (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
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La prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia di firma di un accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia presso la sede delle Nazioni Unite (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
La prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia di firma di un accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia presso la sede delle Nazioni Unite (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
La prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia di firma di un accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia presso la sede delle Nazioni Unite (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
La prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia di firma di un accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia presso la sede delle Nazioni Unite (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
La prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia di firma di un accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia presso la sede delle Nazioni Unite (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
La prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia di firma di un accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia presso la sede delle Nazioni Unite (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
La prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia di firma di un accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia presso la sede delle Nazioni Unite (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
La prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia di firma di un accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia presso la sede delle Nazioni Unite (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
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La prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia di firma di un accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia presso la sede delle Nazioni Unite (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)

Accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per rafforzare la sicurezza nell’Artico e nell’Atlantico settentrionale. Il presidente Usa Donald Trump ha firmato l’accordo martedì durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. L’accordo riconosce la sovranità della Groenlandia e mira a rafforzare la sicurezza di tutte le parti coinvolte. La presenza militare statunitense in Groenlandia è diminuita in modo significativo dal 1945 e attualmente conta circa 200 soldati presso la base spaziale di Pituffik.

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