Xi Jinping da Trump, i dettagli della visita negli Usa: onori militari e cena di Stato

L’ufficio della first lady Melania Trump ha diffuso i dettagli della visita di Stato di Xi Jinping e della consorte Peng Liyuan a Washington.

Mercoledì 23 settembre, il presidente Trump accoglierà la coppia presidenziale cinese presso la Joint Base Andrews. Giovedì mattina, il presidente Trump e la first lady Melania ospiteranno una cerimonia di accoglienza ufficiale in onore di Xi Jinping e della consorte Peng Liyuan. La cerimonia, che si svolgerà presso il South Lawn, lo State Floor e il Rose Garden della Casa Bianca, vedrà la partecipazione di 479 militari in rappresentanza di tutte le branche delle Forze Armate degli Stati Uniti. All’arrivo della coppia presidenziale cinese, lungo il South Drive della Casa Bianca sarà schierato un cordone d’onore completo delle Forze Armate, che condurrà a un’esposizione delle bandiere nazionali di Stati Uniti e Cina; qui, gli ‘Herald Trumpets’ dell’Esercito degli Stati Uniti eseguiranno una fanfara dal portico sud mentre il presidente e la first lady accoglieranno il presidente Xi Jinping e la signora Peng Liyuan.

Presso lo State Floor, la banda dei Marines eseguirà gli inni nazionali della Repubblica Popolare Cinese e degli Stati Uniti d’America, seguiti dagli interventi di Trump e Xi. La cerimonia includerà inoltre un saluto presidenziale da parte del Silent Drill Platoon dei Marines e del Comando delle Forze Congiunte degli Stati Uniti sul South Lawn. Seguirà una rassegna militare nel Rose Garden, dove gli Herald Trumpets dell’Esercito si posizioneranno lungo i tetti dei colonnati Ovest e Ovale. Si terranno esibizioni militari a cura dell’Old Guard Fife and Drum Corps dell’Esercito, del Silent Drill Platoon dei Marines e del ‘The Commandant’s Own’ United States Marine Drum and Bugle Corps. La cerimonia si concluderà con un sorvolo aereo che vedrà protagonisti un B-2 Spirit e quattro F-22 Raptor.

Dopo la cerimonia di accoglienza, Melania Trump e la signora Peng Liyuan visiteranno lo Smithsonian National Museum of Asian Art per ammirare opere che testimoniano secoli di eccellenza artistica e di scambi culturali tra Cina e Stati Uniti. Giovedì sera, il presidente Usa e la first lady accoglieranno la coppia presidenziale cinese al Portico Nord della Casa Bianca per una cena di Stato che si terrà nella East Room. Venerdì mattina, il presidente Trump e la first lady accoglieranno il presidente Xi Jinping e la signora Peng Liyuan al Portico Sud della Casa Bianca per un tè nella Red Room. Successivamente, le due coppie si recheranno presso i National Archives di Washington, dove visioneranno una serie di importanti documenti e testimonianze storiche significative per le relazioni tra Stati Uniti e Cina nel corso del tempo. A conclusione della visita di Stato, il presidente Trump e la first lady congederanno la coppia presidenziale cinese presso i National Archives.