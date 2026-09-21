Usa, agente Ice ferisce un uomo a Austin: proteste per strada

(LaPresse) – Ad Austin, in Texas, un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha sparato e ferito un uomo durante un controllo stradale. La vittima, colpita una volta al torace, è ricoverata in ospedale in condizioni gravi, ma stabili. La sparatoria è avvenuta nel nord della città e ha provocato l’immediato raduno di manifestanti anti-Ice. Gli agenti della polizia di Austin non sono stati coinvolti nell’operazione né nella sparatoria, ha precisato il capo della polizia Lisa Davis. Il Dipartimento per la Sicurezza interna, da cui dipende l’Ice, non ha partecipato alla conferenza stampa delle autorità locali e non ha risposto alle ripetute richieste di chiarimenti.