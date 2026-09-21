Ucraina, droni russi colpiscono Zaporizhzhia: almeno 5 feriti

Droni russi hanno colpito nella tarda serata di domenica la città ucraina di Zaporizhzhia, danneggiando edifici residenziali, un’università e un centro commerciale e causando cinque feriti. Secondo le autorità ucraine, altre nove regioni del Paese sono state interessate dagli attacchi, mentre cinque persone sono state soccorse e 14 evacuate. L’Aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato 172 droni da diverse località russe e dai territori ucraini occupati. Tra i velivoli impiegati figuravano 64 droni Shahed a propulsione a reazione, oltre a esche e altri droni; le forze ucraine ne avrebbero abbattuti o neutralizzati 148. L’attacco è avvenuto un giorno dopo che Kiev aveva lanciato, secondo quanto riferito, oltre 1.000 droni contro obiettivi in Russia.