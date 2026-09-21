Russia, il partito di Putin vince le elezioni per il rinnovo della Duma: escluse le opposizioni

Secondo i risultati diffusi dalla Commissione elettorale centrale russa, con il 95% dei seggi scrutinati il partito di Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto poco meno del 58% dei voti per i 225 seggi della Duma assegnati ai partiti, nelle elezioni parlamentari che si sono tenute da venerdì a domenica. Inoltre, sempre secondo la Commissione elettorale, i candidati di Russia Unita sono in testa in 208 delle 225 circoscrizioni uninominali. I risultati preliminari indicano che la forza politica di Putin otterrà 355 seggi su 450. Giungono al termine di una tornata elettorale accuratamente orchestrata, che ha escluso la maggior parte dei candidati dell’opposizione e ha aiutato il governo a mantenere la sua salda presa sul potere.

Al voto anche le 4 regioni ucraine occupate e annesse dalla Russia

Si tratta delle prime elezioni parlamentari dall’inizio della guerra in Ucraina nel 2022 e le prime a includere i residenti di quattro regioni che sono state occupate e annesse illegalmente da Mosca nello stesso anno: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Le votazioni si sono svolte anche in Crimea (incorporata nel 2014). Kiev, dal canto suo, ha denunciato come illegali le votazioni nelle regioni ucraine annesse.

Il Cremlino ha inasprito la repressione contro l’opposizione in vista delle elezioni, arrivando a escludere dalle liste elettorali l’unico partito liberale e pacifista Yabloko, consentendogli di partecipare solo alle circoscrizioni uninominali. Oltre a Russia Unita hanno ottenuto seggi alla Duma di Stato – che è la Camera bassa del Parlamento – anche diversi altri partiti che votano quasi sempre a favore delle iniziative di Mosca.

Elezioni controllate e record storico per il partito di Putin

I 355 seggi su 450 alla Duma per la formazione di Putin, se confermati, sarebbero un record storico per il partito. Il Cremlino ha puntato sulle elezioni parlamentari per mettere in mostra il sostegno popolare alla guerra e si è adoperato per evitare rischi politici soffocando ogni forma di dissenso. Una massiccia campagna dei media statali e uno stretto controllo sulle elezioni, in assenza di una vera opposizione, non hanno lasciato dubbi sul fatto che il Cremlino manterrà un controllo serrato sulla politica russa, mentre i costi economici aumentano e gli attacchi dei droni ucraini si intensificano nel cuore del Paese.

Incoraggiato il voto elettronico

Il voto elettronico è stato disponibile in molte regioni ed è stato incoraggiato dalle autorità. I critici sostengono che ciò ha reso più facile per il governo controllare l’esito del voto. Pamfilova ha dichiarato che l’affluenza è stata di poco superiore al 59%, la più alta in un’elezione parlamentare da oltre un decennio. I risultati definitivi saranno annunciati venerdì, ha aggiunto.

Escluso il partito liberale Yabloko

Il partito liberale Yabloko, l’unica entità politica registrata che ha osato criticare pubblicamente la guerra, è stato escluso dalle liste elettorali il mese scorso dalla Corte Suprema russa e presenta solo poche decine di candidati nelle circoscrizioni uninominali. Inoltre, alcuni politici contrari alla guerra sono stati incarcerati o costretti a fuggire all’estero prima dell’inizio della campagna elettorale. Yabloko e il Partito Comunista, che ha criticato alcuni aspetti della politica di governo ma ha accuratamente evitato qualsiasi attacco a Putin, hanno affermato che molti dei loro osservatori sono stati respinti dai seggi elettorali.

Kallas: “Nuovo colpo alla democrazia, messo a tacere il dissenso”

“Le cosiddette elezioni della Duma hanno segnato un’altra grave battuta d’arresto per la democrazia russa. Il loro esito non è mai stato in dubbio. Il Cremlino ha messo a tacere il dissenso, ha escluso l’unico partito registrato che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha impedito l’accesso agli osservatori elettorali internazionali. In Russia non resta che una parvenza di democrazia”, ha commentato l’Alta rappresentante per la politica estera Ue Kaja Kallas. “Ho proposto misure contro coloro che facilitano queste elezioni farsa nei territori ucraini occupati”, ha aggiunto.