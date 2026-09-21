Iran, i Guardiani della Rivoluzione: "La guerra può ancora espandersi"

“La guerra non è finita e continua“. È l’avvertimento del generale di brigata Hossein Mohebbi, portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, che lunedì ha minacciato un’ulteriore espansione del conflitto in caso di intensificazione degli attacchi statunitensi. “Cambieremo sicuramente la geografia della guerra“, ha dichiarato Mohebbi, aggiungendo che l’Iran introdurrà nuove armi e attrezzature militari con capacità differenti. “I nostri obiettivi non saranno più necessariamente gli stessi di prima”, ha affermato, spiegando che Teheran dispone ancora di obiettivi non colpiti. Il portavoce ha ribadito che la Guardia Rivoluzionaria si è preparata a una guerra di lungo periodo. “Poiché la regione è così vasta, c’è ancora spazio perché questa guerra si espanda geograficamente“, ha aggiunto.