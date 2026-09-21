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lunedì 21 settembre 2026

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Giappone, il tifone Dujuan coplisce l'est del Paese: venti a 198 km/h e strade allagate

LaPresse
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Il tifone Dujuan si sta spostando verso la costa pacifica del Giappone orientale, portando piogge torrenziali e provocando frane nei pressi di Tokyo. Nella prefettura di Kanagawa, a sud-ovest della capitale, una persona risulta dispersa dopo una frana. Le strade allagate e la cancellazione di diversi voli hanno causato disagi e ritardi nei trasporti. La tempesta ha inoltre costretto la prima ministra giapponese Sanae Takaichi a rinviare la partenza per New York, dove avrebbe dovuto partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, il tifone presenta una pressione centrale di 960 ettopascal, con venti sostenuti fino a 144 chilometri orari e raffiche che raggiungono i 198 chilometri orari.