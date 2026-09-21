Giappone, allerta per il tifone Dujun: oltre 270 voli cancellati

In Giappone è allerta per l’arrivo del tifone Dujuan. La perturbazione ha costretto le autorità a cancellare almeno 275 voli nel Paese e ha fatto scattare allarmi per possibili precipitazioni da record con l’avvicinarsi della tempesta a Tokyo. Il tifone, accompagnato da forti venti, ha anche causato la chiusura anticipata nella Capitale di una delle più grandi fiere mondiali di videogiochi e ha lasciato migliaia di persone senza corrente.

21 settembre 2026 forti piogge causate dall’avvicinarsi del tifone Dujuan si abbattono sulla città di Kamakura, nella prefettura di Kanagawa (Giappone), vengono posizionati dei sacchi di sabbia all’esterno di un negozio in Shopping Street. (The Yomiuri Shimbun via AP Images)

Venti a oltre 140 km/h

L’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) aveva avvertito domenica che si prevedeva un’intensificazione delle piogge e dei venti anche prima dell’arrivo del tifone. “Le precipitazioni totali fino a martedì potrebbero superare la media mensile di settembre, con conseguenti piogge torrenziali da record”, ha dichiarato l’agenzia. I venti del tifone hanno raggiunto i 144 chilometri orari (89 miglia) mentre la tempesta si trovava a circa 110 chilometri da Hachijojima, una delle isole più remote di Tokyo.Lunedì, oltre 4.000 famiglie a Chiba, vicino a Tokyo, erano senza elettricità.