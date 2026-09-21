Giappone, allerta per il tifone Dujun: oltre 270 voli cancellati

In Giappone è allerta per l’arrivo del tifone Dujuan. La perturbazione ha costretto le autorità a cancellare almeno 275 voli nel Paese e ha fatto scattare allarmi per possibili precipitazioni da record con l’avvicinarsi della tempesta a Tokyo. Il tifone, accompagnato da forti venti, ha anche causato la chiusura anticipata nella Capitale di una delle più grandi fiere mondiali di videogiochi e ha lasciato migliaia di persone senza corrente.
Venti a oltre 140 km/h
L’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) aveva avvertito domenica che si prevedeva un’intensificazione delle piogge e dei venti anche prima dell’arrivo del tifone. “Le precipitazioni totali fino a martedì potrebbero superare la media mensile di settembre, con conseguenti piogge torrenziali da record”, ha dichiarato l’agenzia. I venti del tifone hanno raggiunto i 144 chilometri orari (89 miglia) mentre la tempesta si trovava a circa 110 chilometri da Hachijojima, una delle isole più remote di Tokyo.Lunedì, oltre 4.000 famiglie a Chiba, vicino a Tokyo, erano senza elettricità.