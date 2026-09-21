Germania, a Berlino Die Linke festeggia il trionfo

(LaPresse) – Il partito di sinistra Die Linke ha festeggiato domenica sera a Berlino i risultati delle elezioni , con la candidata di punta Elif Eralp accolta dagli applausi dei sostenitori. Nella capitale la Linke ha chiuso al primo posto con il 25,7%, davanti a Cdu (18,8%), AfD (16,3%), Verdi (14,3%) e Spd (12,1%). La coalizione di governo Cdu-Spd perde così la maggioranza nell’Abgeordnetenhaus. La Linke ottiene 47 seggi, la Cdu 34, l’AfD 29 e la Spd 22. I risultati aprono alla possibilità di una coalizione tra Linke, Verdi e Spd. I Verdi, finora all’opposizione, hanno già espresso disponibilità a trattare.