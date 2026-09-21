Elezioni in Germania, Weidel (AfD): “Abbiamo ottenuto un risultato gigantesco”

“Abbiamo ottenuto un risultato gigantesco”, ha detto la leader dell‘AfD Alice Weidel, in conferenza stampa, commentando i risultati delle elezioni in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino, congratulandosi con il candidato di punta Leif-Erik Holm per la vittoria. “Per l’AfD si tratta della seconda vittoria consecutiva in un’elezione regionale, dopo quella in Sassonia-Anhalt. Questo dimostra chiaramente che abbiamo sostituito la Cdu come partito popolare”, ha aggiunto Weidel, sottolineando che la Cdu è rimasta per la prima volta nella sua storia fuori da un Parlamento regionale. Secondo Weidel, l’esclusione della Cdu dal Landtag è anche il risultato della politica della Brandmauer, la linea di isolamento dell’AfD adottata dagli altri partiti. “La Cdu deve decidere come vuole andare avanti”, ha affermato.