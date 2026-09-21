Elezioni in Germania, Merz: “In Meclemburgo risultato drammatico”

Friedrich Merz incassa un’altra pesante sconfitta, questa volta in Meclemburgo-Pomerania e Berlino. “Queste elezioni rappresentano una profonda cesura. È un risultato drammatico, senza precedenti, per la Cdu in Germania: non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un’intera frazione della Cdu esce dal Parlamento regionale”, ha detto il cancelliere e leader della Cdu commentando il risultato delle elezioni. “È un duro colpo e continuerà a farsi sentire a lungo. Dovremo discutere ancora a lungo delle conseguenze di questo risultato”.

In Meclemburgo-Pomerania Anteriore la Cdu ha ottenuto il 4,9%, restando per la prima volta fuori dal Landtag. “Sono mancati circa 1.000 voti per rientrare nel Landtag”, ha sottolineato Merz secondo cui il risultato è legato anche alla “forte contrapposizione tra Spd e AfD”: “In mezzo, la Cdu in Meclemburgo-Pomerania Anteriore è stata schiacciata“. A Berlino, ha detto ancora, il candidato di punta della Cdu Stefan Evers ha ottenuto “in condizioni estremamente difficili” un risultato “comunque considerevole”, anche se il partito è rimasto “al di sotto delle nostre aspettative e delle nostre possibilità”.

Merz: “Trasformazione profonda del sistema dei partiti”

“I risultati elettorali e le ragioni di questi risultati vanno ben oltre la mia persona“, ha dichiarato il cancelliere. “Stiamo assistendo a una profonda trasformazione del sistema dei partiti politici in Germania, così come in molti altri Paesi del mondo”.

Il leader della Cdu ha sottolineato che, nelle elezioni regionali di domenica a Berlino, “oltre il 40% ha votato forze che sono distruttive, che mettono in discussione il nostro sistema politico e parlamentare e che cercano di entusiasmare le persone con soluzioni radicali e semplici”. Merz ha osservato che né la politica federale né la sua persona “hanno avuto un ruolo importante” nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, due settimane fa, e nel voto di domenica. “Ma che cosa significa questo per il corso della Cdu e per il corso del governo federale?”, ha aggiunto.

“È evidente che questo risultato elettorale deve essere analizzato“, ha detto ancora il cancelliere, sottolineando la necessità di discutere le conseguenze del voto per il partito e per il governo. “Le elezioni non cambiano i problemi del nostro Paese, che dobbiamo risolvere”. “Allo stesso tempo vediamo che la velocità della nostra azione politica e la necessità di compromessi suscitano preoccupazioni nella popolazione e, in parte, anche una resistenza aperta”. Per questo “dobbiamo spiegare quanto siano importanti la stabilità e una direzione chiara. Ma anche questo non è sufficiente”.