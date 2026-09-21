Elezioni Germania, Merz: "Risultato drammatico per Cdu, nessuno ha messo in discussione il mio ruolo"

“Queste elezioni rappresentano una profonda cesura. È un risultato drammatico, senza precedenti, per la Cdu in Germania: non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un’intera frazione della Cdu esce dal Parlamento regionale“. Lo ha detto il cancelliere e leader della Cdu Friedrich Merz, commentando il risultato delle elezioni in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino.

“È un duro colpo e continuerà a farsi sentire a lungo. Dovremo discutere ancora a lungo delle conseguenze di questo risultato”, ha aggiunto Merz. In Meclemburgo-Pomerania Anteriore la Cdu ha ottenuto il 4,9%, restando per la prima volta fuori dal Landtag. “I risultati elettorali e le ragioni di questi risultati vanno ben oltre la mia persona“, ha aggiunto il capo del governo tedesco. Né ieri sera né questa mattina qualcuno ha sollevato una questione personale, tanto meno un dibattito sulle nomine. Nessuno”, ha poi proseguito Merz parlando davanti ai giornalisti.