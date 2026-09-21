Afghanistan, raid aerei del Pakistan: i danni dopo l'attacco

Almeno tre persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite in un raid aereo pakistano che ha preso di mira la provincia nord-orientale di Kunar, in Afghanistan, secondo quanto riferito dalle autorità di Kabul. Gli attacchi, condotti nei pressi del confine tra i due Paesi, segnano una nuova escalation tra Pakistan e Afghanistan, aumentando il rischio di ulteriori ostilità transfrontaliere e minacciando di complicare gli sforzi dei Paesi della regione, tra cui la Cina, per mediare tra Islamabad e Kabul.