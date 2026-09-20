Usa, San Francisco celebra la cultura del lowriding: auto che rimbalzano e verniciature elaborate

Auto ribassate, verniciature elaborate e sistemi idraulici capaci di farle rimbalzare: a San Francisco il lowriding torna protagonista con l’evento annuale ‘King of the Streets‘, organizzato nel Mission District durante il Mese Nazionale del Patrimonio Ispanico. Una celebrazione importante per una cultura che per decenni ha dovuto affrontare multe, arresti e restrizioni imposte dalle autorità.

Il lowriding è una cultura automobilistica e identitaria nata tra gli anni ’40 e ’50 nelle comunità messicano-americane della California. Caratterizzata dal motto “low and slow“, utilizza auto d’epoca modificate con sospensioni idrauliche per saltare o viaggiare rasoterra, arricchite da verniciature artistiche e cerchi a raggi.