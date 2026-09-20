Ucraina, raid su Mosca: 2 morti. Colpita una raffineria

Nella notte Mosca e la sua regione sono state colpite da attacchi con droni e il bilancio è di due morti, una raffineria petrolifera danneggiata e oltre 30 voli a terra negli aeroporti. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass, precisando che le due vittime sono un uomo ucciso a Orekhovo-Zuyevo e una donna a Sofyino, nella regione di Mosca. Il sindaco della capitale Sergey Sobyanin ha dichiarato che le forze di difesa aerea hanno respinto il più grande attacco nemico con droni contro la principale città del Paese, con oltre 1.600 droni neutralizzati a partire da sabato. Ha fatto sapere inoltre che l’offensiva era stata pianificata per ostacolare le elezioni della nona Duma di Stato.

Zelensky: “Nel raid su Mosca usati anche missili Flamingo e Pelican”

Volodymyr Zelensky ha confermato che Kiev ha compiuto un massiccio attacco sulla regione di Mosca nella notte e ha aggiunto che sono stati usati anche missili da crociera Flamingo e missili balistici Pelican.

“Le nostre azioni a lungo raggio hanno avuto un impatto molto significativo nella regione di Mosca la scorsa notte. Sono stati colpiti uno dei principali impianti petroliferi russi e una struttura logistica dell’aggressore. Si tratta di miliardi di dollari che alimentano la macchina da guerra. Tra i sistemi utilizzati figurano FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen e Pelican”, ha scritto su X il presidente ucraino ringraziando per l’operazione “il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina insieme alle Forze dei Sistemi senza Pilota, alle Forze Operazioni Speciali, all’Intelligence della Difesa dell’Ucraina e al Servizio di Intelligence Estero”.

Zelensky ha aggiunto che è stata colpita anche la regione di Voronezh. “Mosca deve porre fine alla sua guerra brutale e scegliere la pace invece di costruire anelli stratificati di difesa aerea a spese di altre regioni. Sono sul tavolo misure volte all’allentamento delle tensioni – in materia di sicurezza energetica e alimentare. Ciò che serve è la volontà politica”, ha concluso il leader di Kiev.