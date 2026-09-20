Russia, elezioni Duma: il partito ‘Russia Unita’ di Putin vince con il 49,4%

Il partito di Vladimir Putin, ‘Russia Unita’, vince le elezioni per il rinnovo della Duma. Secondo gli exit poll diffusi dall’istituto Vciom e citati da Ria Novosti, la formazione avrebbe ottenuto il 49,4% dei voti. Un risultato molto vicino a quello di cinque anni fa, quando aveva raggiunto il 49,8%. Alla chiusura dei seggi, l’affluenza alle urne ha superato il 56%.

Il voto si è svolto nell’arco di tre giorni, sia ai seggi sia attraverso il sistema elettronico. Si tratta della prima elezione della Duma dall’inizio del conflitto in Ucraina, in un contesto nel quale la vittoria del partito più vicino al presidente era considerata ampiamente prevedibile.

Il voto nelle regioni ucraine annesse e l’esclusione dell’opposizione

Per la prima volta, le elezioni parlamentari si sono tenute anche nelle quattro regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, parzialmente occupate dalle forze russe e annesse ufficialmente alla Federazione dopo i referendum organizzati nel 2022. Nonostante i pochi dubbi sull’esito della consultazione, le autorità russe hanno escluso dalla competizione diverse voci contrarie alla guerra. Lo storico partito di opposizione Yabloko, che in più occasioni si è espresso il tal senso, è stato escluso dalla Corte suprema russa dal voto con sistema proporzionale attraverso il quale vengono assegnati 225 dei 450 seggi della Duma. La decisione è stata motivata con presunte violazioni della normativa sulla proprietà intellettuale relative ad alcuni post pubblicati sul sito del partito. Anche alcuni candidati di Yabloko sono stati squalificati in collegi uninominali, nei quali viene assegnata l’altra metà dei seggi.