India, auto precipita da una strada sopraelevata a Mumbai e si frantuma

Tre persone sono morte e una è rimasta ferita dopo che un’auto è precipitata da una strada sopraelevata a Mumbai, in India. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.20 di domenica, mentre il veicolo percorreva Marine Drive in direzione di Haji Ali. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, che viaggiava a velocità elevata, avrebbe sfondato il parapetto del ponte, precipitando dalla carreggiata. Tutti e quattro gli occupanti sono stati trasportati al vicino Nair Hospital, dove tre persone sono state dichiarate morte. Il quarto passeggero è attualmente ricoverato e sta ricevendo cure mediche. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, mentre le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.