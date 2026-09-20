Guerra in Medio Oriente, Tajani: “Non siamo in conflitto con gli Houthi”. Usa: “Rischio di rapida escalation” – La diretta

Gli Houthi, gruppo di ribelli dello Yemen, hanno rassicurato l’Italia affermando che non sono in guerra con il nostro Paese. Parole che sono arrivate in seguito all’attacco avvenuto nella notte fra il 17 e 18 settembre contro la base aerea di Ta’if, in Arabia Saudita, in cui è stato colpito e danneggiato un caccia Eurofighter F-2000 italiano. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito che Roma non è in guerra. Diverso, invece, l’atteggiamento degli Stati Uniti che hanno diffuso un’allerta di sicurezza rivolta ai cittadini americani in Medio Oriente o che intendono recarsi nella regione, avvertendo che il conflitto legato all’Iran e agli Houthi dello Yemen “ha il potenziale di avere una rapida escalation“.