Guerra in Medio Oriente, Tajani: “Non siamo in conflitto con gli Houthi”. Usa: “Rischio di rapida escalation” – La diretta

Gli Houthi, gruppo di ribelli dello Yemen, hanno rassicurato l’Italia affermando che non sono in guerra con il nostro Paese. Parole che sono arrivate in seguito all’attacco avvenuto nella notte fra il 17 e 18 settembre contro la base aerea di Ta’if, in Arabia Saudita, in cui è stato colpito e danneggiato un caccia Eurofighter F-2000 italiano. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito che Roma non è in guerra. Diverso, invece, l’atteggiamento degli Stati Uniti che hanno diffuso un’allerta di sicurezza rivolta ai cittadini americani in Medio Oriente o che intendono recarsi nella regione, avvertendo che il conflitto legato all’Iran e agli Houthi dello Yemen “ha il potenziale di avere una rapida escalation“.
Punti chiave
- Egitto, Giordania e Kuwait condannano attacco Houthi contro Riad
- Iran: "Hormuz resterà chiuso finché Usa non rispetteranno gli impegni"
- Tajani: "Non siamo in guerra con gli Houthi, la missione Aspides va rafforzata"
- Trump rientra in anticipo da Camp David alla Casa Bianca
- Gli Usa avvertono i viaggiatori: "Conflitto con Houthi rischia rapida escalation"
Egitto, Giordania e Kuwait hanno dichiarato che l’attacco degli Houthi contro Riad rappresenta una minaccia alla sicurezza e alla stabilità regionali e una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, i tre Paesi hanno affermato che i loro governi sono al fianco dell’Arabia Saudita, sostenendone la sovranità e la protezione dei civili. Anche la Lega musulmana mondiale ha condannato l’attacco contro civili e infrastrutture civili, definendolo una violazione di “tutti i valori religiosi, nonché delle leggi e delle norme internazionali e umanitarie”.
È stata la prima volta che la capitale saudita è presa di mira dall’escalation dei combattimenti con i ribelli sostenuti da Teheran, che ha aperto un nuovo fronte nella guerra con l’Iran. L’Arabia Saudita ha dichiarato che il tentativo di attacco è stato intercettato. Alcuni residenti di Riad hanno udito un’esplosione e, in seguito, alcuni hanno visto una colonna di fumo nei pressi dell’aeroporto. Non sono state segnalate vittime né danni.
La posizione dell’Iran nei negoziati è “del tutto chiara, razionale e non negoziabile” e lo Stretto di Hormuz resterà chiuso fino a quando tutti gli impegni degli Stati Uniti non saranno rispettati. Lo ha detto il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. “Bisogna sia combattere sia negoziare”, ha spiegato rinvolgendosi all’assemblea legislativa, come riporta Al Jazeera. “Ciò significa che, nel momento critico, dobbiamo respingere il nemico e infliggergli colpi devastanti, impiegando tutta la nostra potenza militare”, ha dichiarato Ghalibaf. “Tuttavia, una volta ottenuti risultati significativi sul campo di battaglia e quando il nemico si trova in una posizione di debolezza, dobbiamo ricorrere alla diplomazia per consolidare questi risultati”, ha aggiunto.
“No, non siamo in guerra. Tanto è vero che la missione europea Aspides è nata e rimane una missione difensiva, che vuole solo garantire il passaggio dei mercantili che transitano dal Mar Rosso e da Bab el-Mandeb proteggendoli da eventuali attacchi degli Houthi. Questo continueremo a far di fronte all’aggravamento della situazione nello stretto, sollecitando l’Unione europea a rinnovarla, perché abbiamo un forte interesse strategico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera, rispondendo a una domanda posta nel contesto degli attacchi fra Houthi e Arabia Saudita, dopo che un raid ha colpito un caccia italiano in una base aerea saudita.
“Il 40% dell’intero traffico marittimo commerciale dell’Italia e il 60% delle merci che esportiamo verso l’Asia passano attraverso il Mar Rosso. Sono mesi che diciamo di rafforzare Aspides, chiedendo agli altri Stati di intervenire al nostro fianco. Lo rifarò la prossima settimana a New York, in margine all’Assemblea generale dell’Onu”, ha aggiunto Tajani.
Il presidente Usa, Donald Trump, è tornato alla Casa Bianca dopo avere lasciato con un giorno di anticipo rispetto al previsto la residenza di Camp David, in Maryland, dove si trovava. Lo riferiscono diversi media Usa. The Hill sottolinea che il ritorno anticipato di Trump alla Casa Bianca fa seguito al nuovo allarme di sicurezza emesso dal dipartimento di Stato Usa, che ha raccomandato agli americani presenti in Medioriente di “mantenere la massima vigilanza” e di prepararsi a possibili disagi nei viaggi alla luce dei nuovi attacchi sferrati dagli Houthi, sostenuti dall’Iran, contro l’Arabia Saudita. “Questo conflitto militare ha il potenziale di una rapida escalation”, recita la comunicazione del dipartimento di Stato Usa.
Il dipartimento di Stato Usa ha diffuso un’allerta di sicurezza rivolta ai cittadini americani in Medioriente o che intendono recarsi nella regione, avvertendo che il conflitto legato all’Iran e agli Houthi dello Yemen “ha il potenziale di avere una rapida escalation”.
“A causa delle tensioni in Medioriente, la situazione della sicurezza rimane complessa, con il rischio di un’escalation imprevista”, si legge nella comunicazione del dipartimento di Stato, che aggiunge che “i cittadini statunitensi attualmente presenti in Medioriente devono esercitare la massima vigilanza ed essere consapevoli della possibilità di cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e interruzioni dei collegamenti”.
“Gli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno intrapreso ostilità contro l’Arabia Saudita, prendendo di mira anche aeroporti civili. Questo conflitto militare ha il potenziale di avere una rapida escalation”, prosegue la comunicazione, aggiungendo che “i cittadini Usa al di fuori del Medioriente dovrebbero riconsiderare seriamente l’opportunità di recarsi nella regione o di passarci” e “coloro che si recano nella regione o ne provengono dovrebbero monitorare le informazioni relative alle operazioni aeroportuali e delle compagnie aeree”.