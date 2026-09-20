Francia-Canada, Macron accoglie Carney a Saint-Pierre e Miquelon

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto il primo ministro canadese Mark Carney nell’arcipelago di Saint-Pierre e Miquelon, territorio francese nell’Atlantico settentrionale, al largo di Terranova. L’incontro si svolge mentre il Canada cerca di ridurre la propria dipendenza dagli Stati Uniti, dopo i dazi imposti da Donald Trump e le sue ripetute dichiarazioni sull’ipotesi di trasformare il Paese nel 51° Stato americano.

Carney ha recentemente sostenuto l’idea che il Canada possa diventare il primo membro associato dell’Unione Europea, per rafforzare i legami economici e tutelare la propria sovranità. Macron ha inoltre indicato la necessità di ampliare le iniziative per garantire alla Francia forniture di petrolio e gas, in un momento segnato dalla guerra in Iran e dalle tensioni sui mercati energetici. I colloqui si sono svolti pochi giorni dopo l’annuncio di Trump di un accordo sulla Groenlandia, che prevede un ampliamento della presenza militare statunitense, mantenendo il territorio sotto sovranità danese.