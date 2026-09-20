Cina, i robot vigili urbani diventano sempre più "intelligenti": ecco come funzionano

La prima squadra di robot per la polizia stradale in Cina, dispiegata a Hangzhou, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, ha completato un aggiornamento funzionale completo dopo il suo lancio ufficiale all’inizio di maggio di quest’anno. Ora operativi sulle strade urbane, i robot aggiornati offrono notevoli miglioramenti nell’interazione con il pubblico, nelle prestazioni di pattugliamento autonomo e nella gestione collaborativa del traffico uomo-macchina, consentendo una gestione del traffico urbano più intelligente ed efficiente. I dispositivi intelligenti pattugliano autonomamente i punti di servizio, dissuadendo i veicoli non a motore dal fermarsi oltre le linee di arresto e ricordando ai pedoni di attraversare la strada in modo corretto.

I funzionari della polizia stradale hanno affermato che i robot precedenti operavano con angoli di pattugliamento fissi e potevano monitorare solo una direzione agli incroci, lasciando punti ciechi nella gestione del traffico. Dotati di un sistema di controllo del movimento panoramico, i nuovi robot possono regolare in modo flessibile il proprio orientamento in tempo reale in base alle condizioni del traffico in loco, fornendo una guida precisa. I dati del distaccamento per la gestione del traffico dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza di Hangzhou mostrano che, da quando i robot sono entrati in servizio il 1° maggio 2026, la squadra di robot per il traffico ha fornito servizi pubblici oltre 11.000 volte e ha dissuaso automobilisti e pedoni da oltre 230.000 infrazioni al codice della strada. Il sistema di pattugliamento intelligente ha ridotto la pressione sul personale di polizia dal 30 al 50% durante le ore di punta presso gli incroci principali.