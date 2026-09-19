Yemen, il passaggio di navi portacontainer e petroliere nel Golfo di Aden

Navi tra portacontainer e petroliere continuano a transitare nel Golfo di Aden al largo delle coste dello Yemen nonostante resti alta la tensione tra i ribelli Houthi e le forze sostenute dall’Arabia Saudita.

È passata più di una settimana da quando i ribelli Houthi yemeniti, sostenuti dall’Iran, hanno fatto irruzione lungo la costa del Mar Rosso, estendendo il loro controllo fino a uno stretto marittimo strategico – lo Stretto di Bab el-Mandeb – e minacciando le esportazioni petrolifere dell’Arabia Saudita.

Le navi portacontainer e le petroliere hanno continuato a transitare nello stretto dopo che i ribelli Houthi hanno dichiarato di prendere di mira solo le imbarcazioni legate all’Arabia Saudita. Tuttavia, nell’ultima settimana è stato segnalato un calo del traffico in seguito a un’avanzata fulminea degli Houthi sulle isole presenti nel braccio di mare.