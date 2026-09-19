Usa, l'ad del Council of Fashion Designers immobilizza manifestanti animalisti con la forza: le immagini

Steven Kolb, amministratore delegato del Council of Fashion Designers of America (CFDA), si è dimesso dopo essere stato ripreso mentre bloccava fisicamente due attivisti per i diritti degli animali durante le fasi concitate di una protesta alla New York Fashion Week.

“Dopo 20 anni alla guida del CFDA, ho preso la difficile decisione di lasciare l’incarico di amministratore delegato e presidente”, ha dichiarato Kolb in un comunicato. “Sono estremamente orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme e credo che questo sia il momento giusto, sia per me che per l’organizzazione, per iniziare un nuovo capitolo”.

La decisione è arrivata due giorni dopo essere stato ripreso mentre immobilizzava fisicamente due manifestanti durante un alterco a una sfilata di New York, un episodio che ha suscitato grande scalpore nel settore. Moira Colley, direttrice delle relazioni con i media della PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a New York, ha dichiarato martedì che l’organizzazione intende incontrare Kolb, che si era già scusato per il suo comportamento e si era messo in aspettativa.