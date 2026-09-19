Trump: "Ho bandito Cnn, Politico e MsNow da Casa Bianca perché sono fake news"

(LaPresse) – “Li ho banditi perché sono fake news, sono falsi”. Così Donald Trump ha spiegato la sua decisione di mettere al bando dalla Casa Bianca la Cnn, MsNow e Politico. “Il Paese deve avere notizie oneste” e “serve una stampa libera e onesta”, ha risposto il presidente a una giornalista che gli ha chiesto se la sua decisione violi il Primo Emendamento. Quanto alla tempistica della decisione, Trump ha affermato che non ci sono stati particolari episodi recenti legati a questi media. “Si sono accumulati in questi anni. Non se ne può più”, ha detto.