I residenti dell’Oblast di Kursk, in Russia, sono andati al voto per le elezioni parlamentari tra gli attacchi dei droni ucraini. I residenti della regione russa di Bryansk, al confine con l’Ucraina, hanno votato alle elezioni parlamentari in un clima di maggiori misure di sicurezza a causa dei frequenti attacchi di Kiev.

La maggior parte degli elettori ha votato da casa per motivi di sicurezza, ma molti si sono recati anche ai seggi elettorali locali nonostante la minaccia ucraina. Tra i presenti alle votazioni c’era anche il governatore ad interim della regione di Bryansk, Yegor Kovalchuk.

Secondo la televisione di stato russa, l’affluenza alle urne ha già superato il 70% e non sono state segnalate irregolarità.