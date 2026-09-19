Russia, elezioni per la Duma: seconda giornata di votazioni

(LaPresse) Sabato in Russia si sono aperte le urne per la seconda giornata di votazioni delle elezioni per la Duma, la camera bassa del Parlamento. Le immagini arrivano dalla capitale Mosca. Le autorità hanno distribuito le votazioni nell’arco del fine settimana nel tentativo di aumentare l’affluenza tra gli 111 milioni di aventi diritto al voto e hanno persino consentito il voto elettronico. Le urne si sono aperte venerdì in tutti gli 11 fusi orari della Russia e chiuderanno domenica alle 18. Gli elettori esprimono due voti distinti: uno per assegnare metà dei 450 seggi della Duma di Stato, scegliendo tra i partiti politici presenti sulla scheda elettorale; l’altro per eleggere i candidati in circoscrizioni uninominali.