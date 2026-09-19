Pakistan, autobomba contro una moschea a Kohat: i funerali delle vittime

(LaPresse) – A Kohat i funerali delle vittime dell’attentato che ha colpito una moschea nel nord-ovest del Pakistan, causando almeno 21 morti e 80 feriti. La maggior parte delle vittime sono agenti di polizia che stavano partecipando alla preghiera quando un veicolo carico di esplosivo è esploso nei pressi della moschea. L’attacco è stato seguito da uno scontro a fuoco: almeno sette uomini armati hanno tentato di entrare nel compound della polizia e sei sono stati uccisi. Secondo le autorità, un attentatore suicida ha inoltre colpito un vicino ufficio di un’agenzia di intelligence.