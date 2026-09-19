Olanda, violenze e saluti nazisti: disperso corteo estrema destra all'Aia

La polizia olandese, in assetto anti-sommossa, ha disperso all’Aia una manifestazione di estrema destra dopo lo scoppio di violenze, in cui alcuni dimostranti hanno iniziato a lanciare fuochi d’artificio e altri oggetti contro gli agenti. Sono stati effettuati diversi arresti e il Comune dell’Aia ha poi vietato la marcia, che era stata organizzata per protestare contro le politiche in materia di immigrazione e asilo.

Il ministro della Giustizia olandese, David van Weel, su X ha chiesto una risposta “estremamente ferma” a quelle che ha definito “scene disgustose“. Ha affermato che i manifestanti hanno fatto il saluto nazista, intonato slogan antisemiti, aggredito la polizia e lanciato fuochi d’artificio contro gli agenti. “Grazie a tutti gli agenti di polizia che ancora una volta stanno difendendo il nostro Stato di diritto democratico”, ha scritto. I manifestanti erano riuniti al Malieveld, un parco nel centro della città.