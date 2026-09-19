Oktoberfest 2026 al via: migliaia i partecipanti in abiti bavaresi, scorre birra a fiumi

Oktoberfest al via a Monaco di Baviera. Migliaia i partecipanti vestiti in abiti tradizionali bavaresi, dirndl per le donne e lederhosen per gli uomini per la 191esima edizione del celebre evento che chiuderà i battenti il 4 ottobre.

Nei tendoni, oltre alla birra, si consumano brezel, arrosto di maiale e salsicce. Le autorità tedesche hanno rafforzato le misure di sicurezza, dopo che lo scorso anno l’Oktoberfest aveva dovuto chiudere temporaneamente a causa del sovraffollamento.

Per l’edizione di quest’anno, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa tedesca dpa, sono state installate telecamere basate sull’intelligenza artificiale per individuare tempestivamente grandi assembramenti. È inoltre in vigore il divieto di portare coltelli e droni. Sono previsti controlli all’ingresso e sono vietate le borse di grandi dimensioni.

Circa 600 agenti di polizia sono in servizio nell’area della festa, oltre alla polizia anti-sommossa bavarese, a investigatori specializzati nella lotta ai borseggiatori e a una task force internazionale composta da 8 Paesi.