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sabato 19 settembre 2026

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Oktoberfest 2026 al via, il momento dell'apertura dei cancelli

LaPresse
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Centinaia di persone hanno preso d’assalto i tendoni dell’Oktoberfest 2026, che oggi, sabato 19 settembre, ha preso ufficialmente il via a Monaco di Baviera. In tanti erano in coda diverse ore prima dell’apertura dei cancelli. Non appena le forze dell’ordine hanno liberato il passaggio, la folla ha esultato e si è precipitata all’interno, con alcuni visitatori che si sono messi a correre per accaparrarsi un tavolo.
Si prevede che la più grande festa della birra del mondo attiri milioni di visitatori nelle prossime settimane fino al 4 ottobre, giorno della sua chiusura.
Quest’anno un litro di birra costa in media 15,61 euro, con un aumento del 2,4% rispetto al 2025.