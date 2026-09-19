Libano, raid israeliani sul villaggio di Nabatieh el Fawka

L’agenzia di stampa statale libanese National News Agency (NNA) ha riferito che, nelle scorse ore, aerei da guerra israeliani hanno effettuato raid aerei sulla città di Nabatieh el Fawka, nel sud del Libano.

L’agenzia ha affermato che la città è stata colpita da due raid consecutivi. L’agenzia ha aggiunto che le squadre di soccorso medico dell’Associazione Scout Islamica Risala e del servizio di ambulanza dell’Associazione Beit al-Talaba (Casa degli Studenti) “sono scampate per un soffio dopo che gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato un terzo raid aereo mentre si dirigevano verso il luogo dei due precedenti attacchi su Nabatiyeh al-Fawqa”. Non sono state immediatamente segnalate vittime a seguito dei raid aerei. I filmati mostrano colonne di fumo che si alzano da diverse zone del villaggio, situato nel distretto di Nabatiye.