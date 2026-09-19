Iran, rapporto intelligence Usa scritto con AI ha rischiato causare guerra con Cina

Un rapporto errato dell’intelligence americana avrebbe “quasi rischiato” di scatenare una guerra fra Usa e Cina. Lo rivela la Cnn spiegando che il fatto è accaduto nella scorsa primavera nel pieno della guerra degli Stati Uniti contro l’Iran. Secondo il rapporto una nave cinese in Medioriente stava trasportando componenti di un programma di armi nucleari verso Teheran. Una notizia che ha fatto subito scattare l’allarme. Secondo fonti a conoscenza dell’episodio citate dall’emittente americana, l’esercito statunitense era mobilitato e pronto ad abbordare l’imbarcazione mentre i caccia erano già in volo verso la nave. Solo poco prima dell’operazione pianificata, i funzionari hanno esaminato più a fondo il rapporto redatto da un analista del comando delle operazioni speciali e hanno scoperto che era stato generato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e che un chatbot utilizzato dall’analista aveva identificato erroneamente il materiale trasportato dalla nave. Secondo una delle fonti, il rapporto era “completamente falso”.

Ma, ha aggiunto la fonte, “ha quasi scatenato una guerra”. Qualsiasi operazione statunitense contro una nave cinese infatti avrebbe potuto rischiare di degenerare in un conflitto armato tra i due Paesi. In tutto l’esercito e nella comunità dell’intelligence statunitense – spiega la Cnn – i funzionari stanno spingendo per integrare l’intelligenza artificiale in quasi ogni aspetto del loro lavoro, dall’analisi degli enormi volumi di informazioni grezze raccolte dagli Stati Uniti e dalla selezione degli obiettivi per gli attacchi, ad applicazioni più ordinarie come la gestione del bilancio, della logistica e delle catene di approvvigionamento. L’episodio sottolinea però i profondi rischi derivanti dall’utilizzo di questa tecnologia. “Gli strumenti interni sono per lo più copie di quelli commerciali con una veste grafica più curata”, ha affermato un ex alto funzionario statunitense che ha familiarità con i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dagli analisti militari e dell’intelligence.