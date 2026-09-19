In Cina c'è l'ascensore per navi più grande del mondo

(LaPresse) Compie dieci anni l’ascensore per navi delle Tre Gole, nella provincia di Hubei, nella Cina centrale, considerato il più grande del mondo. Secondo le statistiche dell’Amministrazione della navigazione delle Tre Gole, nel corso del decennio trascorso da quando l’ascensore navale permanente più grande del mondo ha avviato la fase di prova il 18 settembre 2016, ha trasportato un totale di 2,656 milioni di passeggeri e 21,803 milioni di tonnellate di merci. L’ascensore è attualmente una delle strutture di navigazione permanenti della diga delle Tre Gole. Il suo scopo principale è quello di garantire un passaggio rapido attraverso la diga a passeggeri, navi da carico e imbarcazioni speciali.