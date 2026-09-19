Groenlandia, accordo tra Usa e Danimarca per controllo sicurezza

Annunciato un accordo storico tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza nell’Artico: annunciato dal presidente americano Trump dovrebbe essere siglato la settimana prossima. Washington ottiene garanzie permanenti sulla propria presenza strategica nell’isola, Copenaghen valuta utile l’intesa per Nato ed Europa.

L’annuncio di Trump



“Gli Stati Uniti d’America hanno stipulato un accordo con il Regno di Danimarca e la Groenlandia, che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza in Groenlandia, rispondendo pienamente a tutte le nostre numerose preoccupazioni” ha annunciato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che “non vi sarà alcun costo” per gli Stati Uniti e che l’accordo garantirà avranno “per sempre la piena facoltà di agire come necessario in Groenlandia per tutelare e difendere la sicurezza sia della Groenlandia che degli Stati Uniti d’America”. Inoltre, prosegue Trump in un lungo post su Truth, “d’ora in avanti, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare in Groenlandia, né effettuare investimenti sensibili nell’area, senza la nostra espressa approvazione scritta”.



Per oltre un secolo, i presidenti hanno compreso l’importanza strategica della Groenlandia, ma nessuno di loro è riuscito a intervenire concretamente in merito”, prosegue Trump, che si dice “orgoglioso di essere il presidente che ha affrontato in modo definitivo e permanente questa questione di grande importanza. Si tratta di un accordo a ‘durata illimitata“‘: non ha scadenza! Siamo profondamente onorati e fieri di quanto appena avvenuto; quanto concordato oggi sarà un bene prezioso per il popolo americano”. Trump annuncia inoltre che “avvieremo immediatamente il processo per sviluppare un’importante presenza militare nell’area più idonea della Groenlandia – e ve ne sono molte – collaborando con la popolazione locale per lo sviluppo e la costruzione delle strutture.Questa soluzione rappresenta un grande risultato per gli Stati Uniti d’America, la Danimarca, la Groenlandia e tutti i nostri alleati.Attendiamo con entusiasmo di collaborare con le meravigliose popolazioni di Danimarca e Groenlandia per costruire un futuro magnifico legato a questo vasto territorio di enorme importanza strategica. Ne garantiremo la massima tutela! È un sogno che si avvera per gli Stati Uniti d’America: un traguardo fondamentale, storico e speciale”, conclude.

Frederiksen: “Accordo con gli Usa positivo per Nato ed Europa”

Quello annunciato fra Danimarca e Stati Uniti e Groenlandia che dovrebbe essere firmato la prossima settimana in concomitanza con l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è “un buon accordo”. Lo ha affermato la premier danese Mette Frederiksen citata dai media di Copenaghen. “E’ un accordo che rafforza la nostra sicurezza comune nell’Artico e nell’area del Nord Atlantico”, ha detto definendolo “positivo” anche “per la Nato e l’Europa”. Frederiksen ha poi ricordato come l’accordo “riconosca la sovranità e l’integrità territoriale” della Danimarca e “il diritto del popolo groenlandese all’autodeterminazione”.



Rubio: “Grande vittoria per gli Usa”

“Questo accordo storico è una grande vittoria per gli Stati Uniti e per il popolo americano. Grazie alla visione e alla leadership del Presidente Trump, questo accordo storico garantisce in modo permanente gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti nell’Artico a costo zero per il contribuente americano. La Groenlandia sarà per sempre farà per sempre parte dell’area di difesa strategica del Nord America, escludendo qualsiasi avversario da essa e dalle zone circostanti e affronta in modo permanente e completo le nostre preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale in Groenlandia”. Lo afferma su X il segretario di Stato Marco Rubio dopo l’accordo siglato con la Danimarca in merito alla Groenlandia.