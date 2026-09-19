Eurofighter italiano colpito, gli Houthi: “Non siamo in guerra con l’Italia”

“Non siamo in guerra con l’Italia, né desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro Paese o che sostenga atti di aggressione contro il nostro Paese e il nostro popolo”. Lo afferma Nasruddin Amer, vice presidente dell’autorità per i media degli Houthi e presidente del Consiglio di amministrazione dell’agenzia di stampa Saba, interpellato da LaPresse dopo l’attacco alla base aerea di Ta’if, in Arabia Saudita, nel quale è stato colpito e danneggiato un caccia Eurofighter F-2000 italiano. “Attualmente siamo in guerra con il nemico saudita, che da 12 anni assedia e attacca il nostro Paese”, ha aggiunto Amer.