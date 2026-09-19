Croazia, a Pola il festival delle luci Visualia

La città di Pola, in Croazia, si è trasformata grazie alle installazioni luminose del Visualia Light Festival, che si è tenuto questo fine settimana. Al calar della sera, gli antichi edifici si sono illuminati grazie alle opere di diversi artisti che affrontano temi come la pace, la natura e le relazioni umane.

Nella piazza centrale, le installazioni luminose includono le proiezioni dell’artista tedesca Claudia Reh, intitolate “Fractions”, e dell’artista croata Decide Kit, “A Butterfly Flapping Its Wings”. Per le strade, l’opera “Astronauts” dell’artista spagnola Cia Majareta si muove per la città con curiosità verso ciò che ci circonda e oltre. Anche l’Ucraina è rappresentata tra gli artisti con “Voice of Ukraine” di Julia Shamsheieva, che realizza mappature 3D della resilienza del Paese.

Gli artisti che hanno realizzato i sedici progetti provengono da Croazia, Germania, Spagna, Italia, Finlandia, Francia, Regno Unito, Norvegia, Danimarca, Ucraina, Hong Kong/Cina, Thailandia, Paesi Bassi e Stati Uniti.