Cina, nebbia e nuvole attraversate dai raggi del sole: il paesaggio diventa da sogno

La nebbia e le nuvole hanno trasformato alcune zone umide della Cina in paesaggi da sogno. Sorvolando la Regione Autonoma della Mongolia Interna, nel nord del Paese, e le montagne della provincia di Henan, nella Cina centrale sembra di osservare un quadro.

All’alba, i raggi del sole hanno squarciato la nebbia mattutina, proiettando un affascinante gioco di luci sul paesaggio e aggiungendo un tocco di mistero alla maestosa zona umida.

Il tutto dovuto all’effetto Tyndall, un fenomeno fisico che si verifica quando la luce attraversa un colloide, creando un percorso luminoso chiaramente visibile. Con le nuvole scure che si dissipavano gradualmente, un arcobaleno è apparso nel cielo, aggiungendo un tocco magico a questa festa per gli occhi.