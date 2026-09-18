Usa: precipita un caccia F-16 in Michigan, alta colonna di fumo dopo lo schianto

Un caccia F-16 proveniente dal Texas è precipitato in una zona rurale del Michigan durante un’esercitazione di routine. Lo ha riferito un portavoce militare, chiarendo che il pilota si è eiettato in sicurezza ed è stato sottoposto a cure mediche presso un ospedale locale. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio presso una base della Guardia Nazionale ad Alpena, in Michigan, a circa 300 chilometri a nord di Detroit. Le autorità hanno consigliato ai residenti di restare al chiuso. I testimoni hanno riferito di aver udito un forte boato e le immagini sui social media mostravano un’alta colonna di fumo scuro.