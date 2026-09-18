Ucraina, la Ue eroga 3,3 miliardi di aiuti per la difesa di Kiev – La diretta

La Commissione europea eroga 3,3 miliardi di euro all’Ucraina per la difesa, nell’ambito del prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di euro. Il pagamento copre la fornitura di droni e missili e contribuirà a difendere il territorio e lo spazio aereo dell’Ucraina dall’aggressione russa. La Lituania ha preparato un piano per l’evacuazione degli abitanti di Vilnius in caso di minaccia militare o di grave crisi e una delle tre principali vie di evacuazione dalla capitale condurrebbe verso il confine con la Polonia. In Russia urne aperte per le elezioni della Duma, la Camera bassa del Parlamento.
Punti chiave
- Ucraina, Tajani: "Salvini su Russia? Non sono preoccupato, pronto altro pacchetto aiuti"
- Mosca convoca incaricata d'affari GB per armi a Kiev
- Russia, urne aperte per le elezioni della nuova Duma
- Lituania, pronto piano per evacuare Vilnius in caso minacce, una via verso Polonia
- Ucraina, Ue eroga 3,3 miliardi per difesa Kiev
La posizione del vicepremier leghista Matteo Salvini sulla Russia? “Io non sono preoccupato, perché la linea del governo è molto chiara e la Lega ha sempre votato con la maggioranza. Per quanto riguarda le imprese, l’incontro fatto da Salvini non è una novità. C’è un tavolo permanente al ministro degli Esteri per sostenere le aziende italiane. Nessuno ha mai detto che, finita la guerra, non bisogna riprendere i rapporti con la Russia. Non condividiamo la guerra in Ucraina, ma non siamo in guerra con la Russia. Abbiamo sempre detto che non avremmo mandato militari italiani a combattere in Ucraina”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a ‘Coffee Break’ su La7. “Aiutiamo” Kiev “dal punto di vista politico, economico e con aiuti alla popolazione civile. Continueremo a dare aiuti militari” all’Ucraina, “è pronto un altro pacchetto ma non significa che siamo in guerra contro la Russia”, ha aggiunto.
L’incaricata d’affari del Regno Unito in Russia, Deini Dholakia, è stata convocata al ministero degli Esteri russo in relazione alle forniture di armi da parte di Londra a Kiev. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo. “Il 18 settembre, l’incaricata d’affari britannica in Russia, Deini Dholakia, è stata convocata presso il Ministero degli Esteri russo ed è stata presentata una forte protesta contro il continuo aumento delle forniture di droni e altri sistemi d’arma da parte di Londra al regime di Kiev”, ha riferito il dicastero, aggiungendo che “è stato sottolineato che la posizione fortemente conflittuale del Regno Unito sull’Ucraina è chiaramente volta a prolungare e intensificare il conflitto armato, non facendo altro che ritardare la prospettiva di una soluzione politica”. “È stato sottolineato che, fornendo massicciamente armi offensive a lungo raggio, Londra si sta rendendo complice delle sanguinose atrocità del regime di Kiev, che possono essere definite solo come terrorismo e crimini di guerra”, afferma ancora il ministero.
Sono iniziate le votazioni per le elezioni parlamentari in Russia, con il principale partito legato al Cremlino, Russia Unita, pronto a mantenere il suo controllo schiacciante sulla Duma di Stato, la Camera bassa. Le operazioni di voto sono iniziate oggi nell’estremo oriente russo. Il contesto politico ed economico, tuttavia, è visibilmente cambiato a distanza di quattro anni e mezzo dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. I costi economici stanno aumentando, gli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio e le infrastrutture logistiche russe hanno causato danni ingenti e l’opinione pubblica – che non percepisce più il conflitto come qualcosa di lontano – appare sempre più inquieta e provata dalla guerra. Tali sfide hanno spinto il Cremlino a soffocare anche i più lievi segnali di dissenso in vista delle elezioni, le prime dopo l’invasione dell’Ucraina lanciata da Mosca nel 2022. Le votazioni si svolgono nell’arco di tre giorni, da oggi a domenica, per favorire un’affluenza più elevata tra gli 111 milioni di elettori aventi diritto.
La Lituania ha preparato un piano per l’evacuazione degli abitanti di Vilnius in caso di minaccia militare o di grave crisi e una delle tre principali vie di evacuazione dalla capitale condurrebbe verso il confine con la Polonia. Lo riporta Rbc Ukraine citando Polskie Radio. Secondo il piano, l’ordine di evacuazione dipenderà dalla localizzazione e dall’entità della minaccia. Oltre che verso la Polonia, sono previste anche rotte verso il nord e l’ovest della Lituania. Allo stesso tempo, l’evacuazione dovrebbe iniziare prima che si manifesti una minaccia immediata e viene raccomandato ai residenti di Vilnius di non aspettarsi di poter lasciare la città durante un attacco. Polskie Radio ha osservato che la decisione è legata alla guerra in corso in Ucraina e al rischio di un’ulteriore escalation, dunque che non si tratta di un’evacuazione immediata dei residenti di Vilnius bensì di uno scenario preparato in anticipo in vista di un’eventuale minaccia militare o di una crisi su larga scala.
La Commissione europea eroga 3,3 miliardi di euro all’Ucraina per la difesa, nell’ambito del prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di euro. Il pagamento copre la fornitura di droni e missili e contribuirà a difendere il territorio e lo spazio aereo dell’Ucraina dall’aggressione russa. “Oggi erogheremo 3,3 miliardi di euro per contribuire all’acquisto di droni e missili nell’ambito del prestito di sostegno all’Ucraina. L’Europa continuerà a fornire all’Ucraina il supporto necessario per difendere la sua popolazione e il suo territorio”, afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.