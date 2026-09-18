Ucraina, la Ue eroga 3,3 miliardi di aiuti per la difesa di Kiev – La diretta

La Commissione europea eroga 3,3 miliardi di euro all’Ucraina per la difesa, nell’ambito del prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di euro. Il pagamento copre la fornitura di droni e missili e contribuirà a difendere il territorio e lo spazio aereo dell’Ucraina dall’aggressione russa. La Lituania ha preparato un piano per l’evacuazione degli abitanti di Vilnius in caso di minaccia militare o di grave crisi e una delle tre principali vie di evacuazione dalla capitale condurrebbe verso il confine con la Polonia. In Russia urne aperte per le elezioni della Duma, la Camera bassa del Parlamento.