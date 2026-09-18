Russia, al via elezioni per la Duma: i primi votanti nell'estremo Oriente

Da venerdì 18 settembre, a domenica 20, in Russia i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere i membri della camera bassa del Parlamento, la Duma di Stato. In corsa ci sono il principale partito del Cremlino, Russia Unita, e altri nove partiti, tutti favorevoli alle politiche del presidente Vladimir Putin. L’unico partito registrato che si è opposto alla guerra in Ucraina, Jabloko, è stato escluso dalla competizione elettorale. Nell’estremo Oriente del Paese i primi seggi aperti. Nelle immagini la città di Magadan nel mare di Ochotsk.