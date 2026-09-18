Australia: uomo ucciso da squalo al largo di Perth, le ricerche del corpo

Un uomo è stato ucciso da uno squalo mentre nuotava al largo della spiaggia di Perth, in Australia Occidentale. Imbarcazioni e elicotteri di soccorso hanno setacciato a fondo il mare al largo di Sorrento Beach, che si trova alla periferia nord di Perth, ma non hanno trovato alcuna traccia della vittima. Alcuni testimoni avevano segnalato la presenza di sangue in acqua e la polizia ha detto di essere certa che la vittima sia deceduta. I testimoni avevano identificato il bagnante come un uomo e la polizia non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua identità.