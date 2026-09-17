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giovedì 17 settembre 2026

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Yemen, migliaia di profughi dopo la nuova offensiva Houthi

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Centinaia di persone sono morte e decine di migliaia sono state sfollate nei recenti scontri tra gli Houthi, e le forze governative nello Yemen. Oltre 125mila civili sono fuggiti con la nuova offensiva dei ribelli sostenuti dall’Iran lungo la costa del Mar Rosso lo stretto marittimo strategico di Bab el-Mandeb . L’offensiva, collegata al più ampio conflitto iraniano, ha minacciato le esportazioni petrolifere saudite, fatto salire i prezzi globali del carburante e scosso i mercati. Nawas Al-Dhaibani, coordinatore del settore Monitoraggio e Valutazione presso la Field Medical Foundation, ha dichiarato che da mercoledì sono state registrate 97 famiglie nel campo profughi di Al Firdaws e che, con il progredire delle registrazioni, il numero totale delle famiglie ospitate nel campo potrebbe superare le 300. “L’Unione europea condanna fermamente la campagna militare degli Houthi in Yemen e gli attacchi contro l’Arabia Saudita, compreso il recente attacco che ha preso di mira La Mecca, città santa per l’Islam. Esprimiamo la nostra piena solidarietà all’Arabia Saudita”, ha scritto su X il portavoce del servizio diplomatico dell’Ue, Anwar El Anouni.