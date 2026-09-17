Ucraina, attacco russo su Odessa: i soccorritori tra le macerie

Sette persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite a Odessa, in Ucraina, in seguito a un attacco russo con missili e droni. Secondo il Servizio statale di emergenza locale, sono stati danneggiati appartamenti tra il 14° e il 16° piano di un edificio residenziale, oltre ad abitazioni private e altre strutture nelle vicinanze. L’Aeronautica Militare ucraina ha dichiarato di aver distrutto o neutralizzato 131 obiettivi aerei russi durante l’attacco notturno, che ha interessato soprattutto le regioni di Kiev, Zaporizhzhia e Odessa.