Oktoberfest 2026 blindato: centinaia di agenti e sistemi Ai per la sicurezza

Circa 600 agenti di polizia saranno impegnati nell’area dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, al via sabato 19 settembre 2026, con un dispositivo di sicurezza che prevede anche 56 telecamere della polizia, di cui 26 dotate di sistemi Ai per individuare situazioni critiche e grandi assembramenti. Lo ha comunicato a LaPresse la polizia di Monaco di Baviera.

Come funziona il sistema di videosorveglianza con Ai

Il sistema di crowd spotting, tecnologia di sicurezza basata sull’intelligenza artificiale, è stato introdotto per consentire di individuare tempestivamente la formazione di assembramenti potenzialmente problematici e intervenire prima che si verifichino situazioni di sovraffollamento. Le telecamere con Ai analizzano le immagini alla ricerca di concentrazioni anomale di persone e possono contribuire a far scattare rapidamente un allarme. Il sistema rientra nella revisione del piano di sicurezza decisa dopo le situazioni di sovraffollamento registrate durante l’edizione dello scorso anno. Il dispositivo comprende inoltre una nuova centrale di coordinamento, con tecnologie multimediali per migliorare la comunicazione tra le autorità di sicurezza e il Comune, e una nuova centrale di sicurezza dell’organizzatore. Sono stati inoltre ottimizzati i canali di comunicazione e rafforzato il monitoraggio dei flussi di visitatori. Particolare attenzione è dedicata anche al rischio di attacchi con veicoli.

Barriere di sicurezza e no fly zone anche per i droni

Al di fuori dell’anello di sicurezza centrale sono state predisposte ulteriori misure per proteggere i flussi di visitatori, tra cui barriere di sicurezza che impediranno il transito sulla Schwanthalerstraße, a ovest della Theresienhoehe, nelle fasce orarie di maggiore affluenza. Per l’Oktoberfest è stata inoltre istituita una zona di restrizione al volo con un raggio di 5,6 chilometri e un’altezza di 10 chilometri, la cui sorveglianza è affidata all’unità elicotteri della polizia bavarese. Il divieto riguarda anche tutti i tipi di droni, indipendentemente dal loro impiego. La misura arriva dopo il tentato attacco con una drone carico di esplosivo all’aeroporto di Lipsia/Halle del 4 agosto, che il governo tedesco ha successivamente attribuito alla Russia. Le violazioni possono comportare procedimenti penali e il sequestro dei droni e delle schede di memoria utilizzate.

Gli altri divieti

Sul terreno della festa e nell’area circostante è inoltre in vigore un divieto di portare coltelli e oggetti pericolosi, con controlli a campione e mirati. Sono vietati anche zaini e borse con un volume superiore a tre litri, mentre non è consentito introdurre bottiglie di vetro. La polizia di Monaco parla, sulla base delle informazioni attualmente disponibili e dell’importanza della manifestazione, di una “situazione di elevata minaccia astratta”. Allo stesso tempo, sottolinea che al momento non ci sono indicazioni o elementi che facciano pensare a una minaccia concreta. Il 191° Oktoberfest si svolgerà fino al 4 ottobre.

Oktoberfest, anche agenti italiani in supporto per la sicurezza

Anche agenti della polizia italiana saranno impegnati a supporto delle forze di sicurezza tedesche durante l’Oktoberfest, in particolare nel secondo e nel terzo fine settimana della manifestazione. Secondo quanto riferito a LaPresse dalla polizia di Monaco di Baviera gli agenti mandati da Roma saranno inseriti nei gruppi operativi impegnati nell’area della festa, insieme a rappresentanti delle forze di polizia di altri Laender tedeschi e dei Paesi confinanti. La presenza internazionale è legata anche all’elevato numero di visitatori stranieri attesi all’Oktoberfest e punta a facilitare i contatti con le rispettive comunità. Anche i vigili del fuoco di Bolzano saranno presenti nel secondo e nel terzo fine settimana, all’interno della centrale operativa integrata, con una funzione di supporto linguistico. Gli operatori altoatesini fungeranno infatti da interpreti per le chiamate di emergenza al numero 112 effettuate in italiano, facilitando la comunicazione con i servizi tedeschi di soccorso. Il dispositivo internazionale comprende inoltre investigatori specializzati nei furti con destrezza provenienti da altri Laender tedeschi e dai Paesi confinanti. L’obiettivo è rafforzare i controlli e la prevenzione durante una manifestazione che richiama ogni anno un grande numero di visitatori internazionali.