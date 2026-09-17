Nessy Guerra, Tajani: “In Egitto non corre rischi”

Antonio Tajani fa il punto sulla situazione di Nessy Guerra, la 26enne italiana condannata in Egitto a sei mesi per adulterio. “Come sempre in questi casi bisogna lavorare in silenzio e sotto traccia, così si ottengono i risultati e di italiani ne abbiamo portati tanti a casa. Voglio essere ottimista anche per il caso Nessy Guerra, che comunque è seguita, accompagnata, ha un’abitazione dove può stare con la figlia, insomma in Egitto non corre rischi. Ora stiamo lavorando perché possa ritornare in Italia“, ha detto il ministro degli Esteri a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione industriali di Napoli.

“Stiamo lavorando, ne ho parlato anche con il presidente al-Sisi durante l’ultima mia missione, però su questa vicenda meno confusione si fa, meglio è”, ha aggiunto il vicepremier.

Tajani: “Abolizione del bollo senza sgravi per le regioni”

Tanti i temi affrontanti da Tajani a Napoli, tra cui l’abolizione del bollo per auto e moto annunciata mercoledì dal Consiglio dei ministri. “Abbiamo abolito il bollo per auto e moto per il 2027, ma con la manovra questa decisione verrà stabilizzata e il bollo sarà abolito definitivamente, senza sgravi per le regioni perché l’articolo 2 dice in maniera chiara che tutto viene rimborsato alle regioni“, ha affermato. “Le Regioni risparmieranno perché non ci sarà sicuramente evasione, perché lo Stato paga tutto e non ci sarà neanche lavoro per andare a recuperare l’evasione”.

“Sarà un’abolizione non una tantum, ma stabile per la prima auto, quindi per circa il 70% delle auto che sono presenti in Italia. Ed è un provvedimento che non è certamente elettorale, alle elezioni manca un anno, hai voglia di quanti ne possiamo fare. Tutti sono provvedimenti elettorali, perché un governo viene giudicato per quello che fa e noi stiamo facendo il massimo”, ha detto ancora il ministro.

Tajani: “Sospeso Schengen con la Spagna per motivi di sicurezza”

Il vicepremier, nella giornata di giovedì, è tornato anche sul prolungamento della sospensione di Schengen con la Spagna. Lo abbiamo fatto “per motivi di sicurezza, il nostro obiettivo è garantire la sicurezza delle frontiere italiane e la sicurezza interna. Attorno a Ceuta ci sono tanti nuclei della jihad islamica e noi dobbiamo essere sicuri che nessuno arrivi nel nostro Paese, e siccome c’è l’ipotesi che molti giovani non marocchini che sono entrati illegalmente a Ceuta possano essere portati in Spagna, il rischio è che poi queste persone possano venire in Italia”, ha affermato Tajani intervistato a ‘Radio Anch’io’, sottolineando che l’Italia ha sospeso Schengen anche con la Slovenia.

“Non mi pare abbia fatto tante scenate”, ha aggiunto. “Noi tuteliamo gli interessi degli italiani, la frontiera, la sicurezza, c’è un problema di sicurezza, terrorismo e immigrazione irregolare e ci comportiamo di conseguenza, tantissimi Paesi hanno sospeso Schengen da quando è in vigore quindi non c’è nulla di strano”.