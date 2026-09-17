Incursione nello spazio aereo della Lituania da parte di due jet russi che nel tardo pomeriggio ha fatto scattare in volo due caccia italiani Eurofighter F-2000 della Task Force Air ‘Baltic Thunder III’ 6 presso l’aeroporto di Šiauliai, nel Paese Baltico. Secondo quanto si apprende, i caccia italiani hanno accompagnato i jet russi fuori dallo spazio aereo della Nato.
Lituania, caccia italiani in volo per l’incursione di jet russi
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Gli Eurofighter dell’aeronautica hanno accompagnato fuori dallo spazio aereo di Vilnius gli aerei di Mosca