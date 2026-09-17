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giovedì 17 settembre 2026

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Lituania, caccia italiani in volo per l’incursione di jet russi

Lituania, caccia italiani in volo per l’incursione di jet russi
LaPresse
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Gli Eurofighter dell’aeronautica hanno accompagnato fuori dallo spazio aereo di Vilnius gli aerei di Mosca

 Incursione nello spazio aereo della Lituania da parte di due jet russi che nel tardo pomeriggio ha fatto scattare in volo due caccia italiani Eurofighter F-2000 della Task Force Air ‘Baltic Thunder III’ 6 presso l’aeroporto di Šiauliai, nel Paese Baltico. Secondo quanto si apprende, i caccia italiani hanno accompagnato i jet russi fuori dallo spazio aereo della Nato. 

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