Il fratello di Diana contro re Carlo, le accuse nel libro del conte Spencer

Buckingham Palace ha smentito con fermezza quanto affermato dal fratello della defunta principessa Diana, ovvero che re Carlo III avesse detto che lei sarebbe stata presto dimenticata dopo la sua morte. In un nuovo libro, Charles Spencer ripercorre i giorni drammatici seguiti alla morte di Diana, avvenuta in un incidente d’auto a Parigi nel 1997, quando aveva 36 anni.

L’uomo sostiene di aver discusso con l’allora principe Carlo, marito da cui Diana si era separata, riguardo ai piani del Palazzo che prevedevano che i principi William e Harry camminassero dietro il feretro durante il corteo funebre. Spencer racconta di aver detto all’attuale sovrano che Diana non avrebbe voluto che i suoi figli, all’epoca quindicenne e dodicenne, affrontassero quella prova. Sostiene che Carlo gli abbia risposto: “stai tranquillo, la dimenticheremo presto”. Accusa inoltre Carlo di aver nutrito “disprezzo” per la sua ex moglie.

Re Carlo e Diana, 24 febbraio 1981 (AP Photo/Pool, File)

La replica di Buckingham Palace

Buckingham Palace ha replicato con una dichiarazione dai toni estremamente duri, insoliti per lo stile misurato della Casa Reale. “Sebbene per principio non commentiamo i libri, Sua Maestà è consapevole che il dolore per la perdita di una sorella può offuscare la ragione, influenzare il giudizio e alterare i ricordi in modi che altri non colgono, anche a distanza di molti anni da una simile perdita”, si legge nella nota. Le tensioni tra il palazzo e la famiglia aristocratica di Diana, gli Spencer, sorte dopo la sua morte, sono state ampiamente discusse e rappresentate nel film ‘The Queen’ e nella serie TV ‘The Crown’.

Charles Spencer, Londra, 1 luglio 2021 (AP Photo/Frank Augstein)

L’ondata di dolore collettivo dopo la morte di Diana

In molti ritennero che Buckingham Palace avesse tardato a riconoscere l’ondata di dolore collettivo suscitata dalla morte di Diana, ciò costrinse i reali a prendere atto di come la capacità della principessa di entrare in sintonia con la gente comune avesse creato un legame che sfuggiva al resto della famiglia reale. L’approccio emotivamente più aperto e sensibile del principe William e del principe Harry e, negli ultimi anni, del re, rappresenta un’eredità di quel periodo. Il libro ‘Swan Song: Diana, My Sister’ uscirà la prossima settimana. Mercoledì sera, il Daily Mail ne ha pubblicato il primo di una serie di estratti.