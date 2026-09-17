Elezioni Russia, i residenti in Israele votano in anticipo

I cittadini russi residenti in Israele hanno iniziato a votare giovedì alle elezioni parlamentari, con un giorno di anticipo rispetto agli elettori in Russia. I seggi elettorali sono aperti nelle tre città più grandi del Paese: Gerusalemme, Tel Aviv e Haifa. Da venerdì a domenica, i russi eleggeranno i membri della Duma, la Camera bassa del Parlamento. Undici regioni eleggeranno i governatori, mentre 39 eleggeranno i membri dei consigli regionali. Le votazioni si svolgono nell’arco di tre giorni, nel tentativo di aumentare l’affluenza tra gli 111 milioni di aventi diritto al voto e di consentire il voto elettronico.